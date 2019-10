Google Translate: traductor ‘trolea’ a Eminem por su cumpleaños y resultado sorprende a fans [FOTOS]

Uno de los raperos más destacados en el mundo, es sin duda Eminem, con múltiples premios en su trayectoria musical. El 17 de octubre cumplió 47 años y la aplicación de Google Translate decidió conmemorar su día con un inusual resultado que sorprendió a sus fanáticos.

Su verdadero nombre es Marshall Bruce Mathers y alcanzó la fama con su álbum The Slim Shady LP, el cual permitió que gane en la categoría Mejor Álbum de Rap en los premios más importantes de la música, los Grammy.

PUEDES VER Google Translate se burla de Mel Gibson con inesperado mensaje sobre su nombre [FOTOS]

“Stan”, “Love Yourself”, “Rap God”, “My Name Is”, “Love The Way You Lie”, “Without Me”, son algunas de las canciones más destacadas del cantante estadounidense. Además, ha trabajado con Ed Sheeran, Rihanna, Bruno Mars, entre otros.

Por su cumpleaños, sus seguidores buscaron información sobre los rumores de su nueva producción y vida privada; sin embargo, no imaginaron descubrir el terrible error que cometió Google Translate con el nombre de Eminem.

“Estoy seguro” fue el polémico resultado que arrojó la aplicación de Google Translate en el idioma kazajo al español. El responsable del hallazgo de traductor realizó diversas capturas de pantalla, con la finalidad de subirlo a redes sociales.

Este hecho de Google Translate generó controversia en los fanáticos del artista intérprete de ‘Venom’, quienes dejaron sus impresiones en Facebook y Twitter, donde se volvieron tendencia rápidamente.

En esta nota te dejamos las imágenes del singular mensaje que lanzó Google Translate con el nombre de su nueva víctima, el rapero Eminem. Por ello, solo debes deslizar hacia la izquierda en la parte superior.