Abuela festeja su cumpleaños bailando canción de Metallica en pleno concierto [VIDEO]

Un video compartido en Facebook se ha vuelto viral y ha conmovido a miles de internautas, pues muestra a una abuela bailando en pleno concierto de metal, al cual acudió para celebrar su cumpleaños. La peculiar escena que tuvo lugar en Ohio, Estados Unidos, no tardó en hacerse tendencia en diversas redes sociales.

Sin duda alguna, la edad no es un impedimento para que las personas disfruten de las cosas que más les apasionan. Esto quedó demostrado por una mujer estadounidense, quien pese a todos los años que lleva a cuestas, decidió asistir a un show de The Four Horsemen, banda que le hace tributo a Metallica.

En el video que se volvió viral en Facebook se puede apreciar a la anciana en primera fila moviéndose de un lado a otro siguiendo el ritmo de la canción que resuena por todo el recinto. Al mismo tiempo se puede apreciar como dos hombres la cubren de los posibles empujones del resto de espectadores.

Tan solo unos segundos después se puede apreciar como los dos sujetos notan que un testigo decide tomar su celular y acceder a la cámara para registrar el insólito hecho, por lo que le avisan a la abuela que mire hacia donde están grabando.

Mira el video viral de Facebook

Ella, haciendo caso omiso a las señales de los hombres, decide seguir bailando despreocupadamente sus canciones favoritas y celebrando su cumpleaños. Este clip, publicado por la página de Facebook oficial de la banda tributo, no tardó en volver viral y generar todo tipo de reacciones entre miles de cibernautas.

Algunos de los comentarios más destacados fueron: “Feliz cumpleaños para la mujer, es toda una mamá metalera”, “Me gustaría que a mi abuela también le gustara Metallica, así podría ir a conciertos con ella”, “Esa abuelita sí que rockea, deberían haber más personas de su edad que se atrevan a hacer lo que les gusta”, entre otros.