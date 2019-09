Examen de admisión a la UNMSM provoca graciosos memes y aquí están los mejores [FOTOS]

Si eres uno de los miles de jóvenes que decidió postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y estás esperando ansioso que la universidad publique los resultados del examen de admisión San Marcos 2020-I, entonces no puedes perderte estos graciosos memes que circulan en las redes sociales.

Según detalla la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el examen de admisión 2020-I se realizará en dos días, el sábado 14 rendirá la prueba un grupo de postulantes, mientras que el domingo 15 lo hará el resto.

De acuerdo a cifras oficiales, serán 24 335 postulantes los que rendirán el examen de admisión 2020-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en busca de una de las 2 413 vacantes que ofrece dicha casa de estudios en sus 66 carreras profesionales.

Debido a la cantidad de postulantes, la UNMSM decidió dividir el examen de admisión en dos días, el primero es para los postulantes que buscan una vacante en las áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas y Ciencias Económicas.

Por su parte, segundo día del examen de admisión 2020-I está destinado para los postulantes que buscan una vacante en los bloques de Ingeniería, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

Si eres postulante a la UNMSM, entonces debes presentarte en la Ciudad Universitaria desde las 6:00 a.m. hasta las 8.30 a.m, llevando tu carné de postulante (declaración jurada), DNI original y un lápiz 2B. La prueba dura 3 horas y comienza a las 10:00 a.m.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería de fotos que te muestran los mejores memes que dejó el examen de admisión de la UNMSM. Para verlos, tan solo debes deslizar la imagen principal hacia la izquierda.