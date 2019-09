La emotiva historia del perro que vende marcadores para pagar sus medicinas [FOTOS]

Es conocido como “el perro chueco” y ha conmovido a cientos de usuarios en Facebook, luego de que se difundiera su emotiva historia de vida. Estamos hablando de Scott, un cachorro de 10 meses que padece de displasia, una enfermedad ósea degenerativa, que no le permite caminar derecho.

Fueron los dueños de Scott, unos gemelos de 17 años, quienes no tuvieron mejor idea que crear una página de Facebook para su mascota con el fin de ofrecer resaltadores al público para ayudar a reunir fondos y poder pagar el tratamiento de su mascota.

“Perro chueco” se llama la página de Facebook, en la que los dueños de Scott publican algunas fotos del can y de los diversos productos que vende para ayudar a pagar el tratamiento, y en las que aprovechan para explicar a sus seguidores sobre la enfermedad que padece el can.

“Cuando le detectaron el problema, al principio dije 'pues es responsabilidad de mis papis que lo chequen', pero me di cuenta que es una buena inversión de dinero y aunque mis papis se esfuercen en pagarlo siempre sale algo con el que dinero que se tiene que disponer para eso y yo pensé que sí, hay prioridades, pero no era justo que por esas prioridades al perrito no se le diera lo que necesita”, señaló María Paula, dueña del can, quien confesó que no quería dejar en manos de sus papás los gastos médicos de su mascota.

Según contó la joven, empezó a vender desde su propio perfil de Facebook, pero como llegaron muchas solicitudes de personas desconocidas, decidieron hacer una cuenta solo de venta donde Scott fuera el protagonista.

