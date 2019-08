El verdadero origen del ‘meme’ de la mujer gritando y el gato en la mesa [FOTOS]

Miles de usuarios de Facebook no han podido dejar de reír tras popularizarse un curioso meme que muestra a una enfurecida joven quien le reclama de todos sus males a un pequeño gato blanco. La curiosa imagen ya circula en varias redes sociales y se ha vuelto viral; sin embargo, muy pocos conocen el verdadero origen que tiene tan peculiar imagen.

Para decepción de miles de usuarios de Facebook, esta imagen es una composición de dos situaciones totalmente distintas, las cuales se ‘juntaron’ para crear las más disparatadas situaciones. Los usuarios de redes sociales las utilizaron para recrear todo tipo de hilarantes memes, las cuales han hecho reír a más de uno. Si te has preguntado cuál es verdadero origen de esta curiosa composición, sigue leyendo para estar al tanto de todo.

Si bien muchos usuarios de Facebook llegaron a creer que efectivamente la joven que aparece en el ‘meme’ le reclama a este gato por portarse ‘mal’, lo cierto es que esto no es así. En primer lugar, debemos informarte que la mujer que aparece en la fotografía se llama Taylor Armstrong y pertenece al reality llamado ‘The Real Housewives of Beverly Hills’ que se transmite por televisión en Estados Unidos. Dicha imagen que se utilizó para crear este meme de Facebook pertenece a una discusión que tuvo la joven en la temporada nueve de dicho reality show.

Por otro lado, el gato que aparece sentado en una mesa frente a un plato de ensalada se llama ‘Smudge’ y es muy famoso en Instagram, red social en la que cuenta con más de 408 mil seguidores. El pequeño gato de raza angora vive junto a sus dueños en Ottawa, Canadá.

Este curioso minino fue captado en el momento en que hacía gestos de asco por una jugosa ensalada que le dieron sus dueños; la imagen se viralizó en Instagram y el gatito se volvió toda una sensación en redes.

Sin embargo, gracias a una publicación realizada en Twitter, donde se juntaron ambas escenas, la imagen se popularizó y se hizo viral ya que miles de usuarios adaptaron esta situación y le colocaron todo tipo de ocurrentes frases.

El meme se ha vuelto tan famoso en Facebook, que los usuarios utilizaron su ingenio para colocarle todo tipo de frases, las cuales han hecho reír a todo el mundo. ¿No lo crees? En la parte superior te dejamos algunas de las más hilarantes situaciones en las que este gatito sufre de los insólitos reclamos de esta joven.

Video de YouTube revela el origen del ‘meme’ de la mujer que grita enfurecida a un gato