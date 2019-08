Facebook: el conmovedor gesto de un joven con una anciana de 96 años durante un vuelo con turbulencias [FOTOS]

Una usuaria de Facebook compartió el conmovedor momento del que fue testigo el pasado lunes durante un vuelo entre San Diego y Nashville, en Estados Unidos, cuando una anciana de 96 años empezó a alterarse por las turbulencias del avión y le pidió ayuda a un joven que se encontraba a su costado.

El emotivo momento fue captado en fotos por la pasajera Megan Ashley Schofield, quien compartió las imágenes en su cuenta de Facebook destacando el tierno gesto que tuvo el joven protagonista del suceso luego de ver a la anciana aterrada por las turbulencias.

Como se observa en las imágenes, que han dado la vuelta al mundo tras su difusión en Facebook, el joven sostuvo la mano de la anciana durante el viaje intentando tranquilizarla, pues la mujer le contó que llevaba 15 años sin subir un avión.

Según contó la usuaria de Facebook, quien difundió las fotografías del emotivo momento, la anciana tenía mucho miedo de viajar en un avión, pero quería visitar a unos familiares en Kansas City.

La pobre mujer, quien estaba aterrada en el despegue y durante las turbulencias, tuvo la suerte de tener al lado a un joven que no dudó en agarrar su mano, en calmarla y en explicarle los motivos por los que el avión se movía.

Pero eso no fue todo, ya que el joven, del que sólo se sabe que se llama Ben, ayudó también a la señora a tomar asiento y a transportar su equipaje de mano al salir del avión.

“Salí aguantando las lágrimas de emoción y agradecida por gente como este maravilloso ser humano. Ella estaba tan agradecida... Me quito el sombrero, señor, por su buen corazón y por su compasión con una persona que no conocía. Me alegró la semana”, comentó la usuaria en el post con las fotos que compartió y que ya tiene más de 300 000 reacciones en Facebook.

