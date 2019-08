Hombre critica al socialismo, su gata lo oye y tiene reacción totalmente inesperada [VIDEO]

Imposible perdértela. Miles de personas en Facebook no han parado de reír, luego de ver un video viral protagonizado por un joven, quien se grabó criticando al socialismo frente a su gata, sin imaginar que la felina tendría una reacción que sorprendió a miles de personas en las redes sociales, especialmente en México, España y Estados Unidos.

El material audiovisual, compartido en Facebook por el usuario Jose Nardulli, comienza mostrándonos a esta simpática gata que escucha pacientemente las duras palabras que su dueño tiene contra el socialismo y Karl Marx.

“Mírame cuando te hablo ‘Pipa’, no me parece correcto, el socialismo no está bien, tu estás equivocada”, estas son las duras palabras que el dueño de la gata dice en este video que tiene más de 547 millones de vistas en Facebook.

“Marx nunca trabajó en su vida, tu eres una gata mala y comunista”, agrega el joven que vive en Venezuela y que se ha vuelto ‘famoso’ en las redes sociales por este divertido video que publicó en Facebook.

Al escuchar las duras palabras que su dueño tuvo contra el socialismo, la gata no dudó en acercarse, una acción que su dueño tomó como una ‘agresión’. “No me ataques físicamente, estamos discutiendo”, puede escucharse decir al joven.

Esta graciosa escena que protagonizó el joven y su gata era grabada por una mujer, quien no pudo aguantar la risa, ya que si prestas atención en el video de Facebook podrás escucharla carcajearse a cada momento.

Las imágenes publicadas en Facebook provocaron todo tipo de comentarios, algunos bautizaron a Pipa como la ‘gata comunista’, mientras que otros aplaudieron el carisma de este joven para criticar el sistema que rige su país natal.

Travieso gato quema su pata en el fuego y tiene terrorífica reacción

A través de Facebook, un video registró el instante en que un gato quemó su pata en el fuego de su cocina por una insólita razón que asombró al mundo. ¿Qué pasó? Tras autolesionarse, el felino lejos de salir disparado por el ardor de la inclemente llama, este se quedó y reaccionó inesperadamente. Clip que se viralizó en México, España y Estados Unidos escarapeló la piel a mile de usuarios.

El video viral de Facebook registró el instante en que una mujer vio el extraño comportamiento de su gato “Kisa” al subirse a la cima de una cocina para pedirle a su dueña a través de señas que le prenda el fuego para calentar sus extremidades producto del intenso frío que azota su lugar de nacimiento.