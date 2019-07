Facebook viral: perro se infiltra en clase de ejercicios de su dueña y hace reír a todos al imitarla [VIDEO]

Un travieso perro de raza Golden Retriever ha desatado miles de carcajadas en Facebook y otras redes, al protagonizar una singular escena durante una rutina de ejercicios callejeros a la que suele asistir su dueña. El curioso momento quedó registrado en video y se ha hecho viral durante las últimas horas.

En las imágenes, que ya tienen más de 100 000 reproducciones en Facebook, se observa el preciso momento en que el can entra repentinamente a la rutina de aeróbicos que realizaban un grupo de mujeres y rápidamente adopta un particular comportamiento que sorprendió a varios de los participantes, quienes no perdieron la oportunidad para grabarlo.

Según contó la dueña del gracioso perro, este siempre suele acompañarla a todos lados, por lo que, esta vez, no fue la excepción. Ni bien llegó a su clase, dejó a su mascota a su costado para empezar con su rutina de ejercicios, no obstante, el Retriever se aburrió rápidamente y no pudo evitar contagiarse de la energía de las asistentes, a quienes se les unió inesperadamente cuando realizaban abdominales.

Como se observa en el clip viral de Facebook, el perro adopta rápidamente la posición de su dueña y de las demás mujeres que realizaban ejercicios sobre el suelo y empieza a mover sus patas igual que ellas intentando imitarlas.

PUEDES VER Jóvenes con juegan extraña criatura marina sin imaginar las terribles consecuencias [VIDEO]

Algunas de las participantes se percataron rápidamente de la curiosa conducta del perro y soltaron varias carcajadas al ver al can en el piso intentando hacer los mismos abdominales que ellas. “Creo que este es el compañero de entrenamiento que necesitamos en nuestras vidas”, escribió uno de los usuarios de Facebook luego de ver el video.

Mira el video viral de Facebook: