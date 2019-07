YouTube viral: joven se aferra al carro de chica que lo rechaza y ella hace lo impensado para alejarlo [VIDEO]

No midió las consecuencias. Un insistente hombre se convirtió en el protagonista de un nuevo video viral que ha causado furor en YouTube y otras redes durante las últimas horas. El hombre protagonizó un desafortunado incidente en una vía pública de Rusia tras rehusarse a dejar ir a la chica que le gustaba y que lo había rechazado.

Las imágenes del insólito suceso, que ya tienen más de 7000 reproducciones en YouTube, fueron captadas por el conductor de un auto, quien fue testigo del inusual incidente en plena autopista. ¿Qué fue lo que ocurrió?

PUEDES VER Jóvenes navegan en vasto océano y se encuentran con una enorme criatura marina [VIDEO]

Según contó el autor del clip viral de YouTube, él iba manejando en su auto por las calles de San Petersburgo, en Rusia, cuando se percató de que el hombre protagonista de la grabación estaba encima de un vehículo en el que viajaba una joven.

Como se ve en las imágenes, la mujer conductora del auto estaba fumando un cigarrillo, y parecía no importarle la peligrosa situación del hombre que se encontraba sobre su vehículo. De hecho, en la grabación, se observa cómo acelera en varias oportunidades, mientras el hombre solo levanta las piernas para mantener el equilibrio y no caerse en medio de la pista.

Después de casi dos minutos de recorrido, la mujer llega hasta un semáforo en rojo y se detiene, por lo que el hombre que viajaba en la delantera del carro se baja y ella aprovecha para acelerar.

PUEDES VER Usuarios aterrados tras ver aspecto de misteriosa criatura pescada en lago de Chernobyl [VIDEO]

Según contó a Daily Mail la mujer que conducía el auto, el hombre protagonista del clip viral era un acosador que no quería dejarla en paz, pese a que ya lo había rechazado.

“Quería estacionarme cerca de mi casa, pero él me siguió y saltó sobre el capó… Conozco a este tipo, y absolutamente no quería hablar con él, está loco. Me ocupé de mis asuntos, traté de ignorarlo y él probablemente se cansó”, contó la mujer tras la difusión del video que fue publicado por la página Viral Press a través de su canal de YouTube.

Mira el video viral de YouTube: