Facebook Messenger: lo rechazan y él se venga cobrándole lo que invitó en la cita [FOTOS]

Lo mandaron a la ‘friendzone’ y se vengó de la peor forma. Una conversación de Facebook Messenger se ha hecho viral y ha desatado varias reacciones en las redes sociales, pues muestra la peculiar forma en que un joven se venga de la chica que invitó a salir después de que ella lo rechaza.

El Sol de Hermosillo es la página que compartió las capturas de la singular conversación de Facebook Messenger, que ha sacado más de una carcajada entre los internautas, luego de que la protagonista del suceso filtrara los pantallazos en las redes.

Como se ve en las capturas de Facebook, que se han viralizado rápidamente en las redes, la pareja protagonista de este hecho inicia una conversación después de haber tenido una cita, sin embargo, todo se sale de control cuando la chica rechaza a su pretendiente y este no puede creer.

“¿En serio ya no quieres estar conmigo?”, le reprocha el joven, a lo que la chica le responde que ya no y que prefiere tenerlo como amigo. No obstante, el joven no recibe bien esta respuesta y empieza a reclamarle lo que gastó en el helado que le invitó en la cita.

“¿Amigo? Entonces, hubieras pagado tu helado. Me debes”, le escribe por Facebook Messenger el joven rechazado a la chica, desatándose una insólita discusión entre ellos que acabó siendo blanco de burlas en Facebook y las demás redes sociales.

En la parte superior de esta publicación, te dejamos las capturas del polémico chat de Facebook Messenger, que han desatado diversas reacciones haciéndose tendencia en redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube. Podrás verla deslizando hacia la izquierda la imagen principal de la nota.

Trucos

Te mostramos un video que menciona una serie de sorprendentes trucos para usar Facebook Messenger que quizá no conocías: