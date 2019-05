Facebook viral: asiático hace cosplay de Daenerys Targaryen y enfurece a fans de GOT [FOTOS]

No se lo perdonan. No hay duda que Game of Thrones ha despertado millones de fanáticos en todo el mundo. Esta vez, un joven cosplayer asiático ha desatado polémica en Facebook tras compartir su disfraz ‘económico’ de Daenerys Targaryen, uno de los personajes más queridos de dicha saga de HBO.

Anucha Saengchart, conocido en Facebook como 'Lowcostcosplay' es un joven cosplayer asiático que ha sorprendido nuevamente a miles de usuarios en redes sociales con su más reciente ‘creación’ en alusión a Game of Thrones, la famosa serie de HBO que está por llegar a su final de temporada.

Tal como se pudo constatar en las imágenes compartidas en Facebook, el muchacho utilizó su pierna para poder emular al caballo que transportó a Daenerys Targaryen a Winterfell. Además, en relación a su vestimenta el muchacho utilizó un trapeador de cocina para los cabellos dorados.

