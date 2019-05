Facebook viral: peruano graba hilarante sketch para 'vengarse' de chica que lo ignora [VIDEO]

Un peruano se hizo 'famoso' en Facebook, luego de que publicara un hilarante sketch que muestra una curiosa forma de 'vengarse' de la chica que lo ignora y miles de personas en las redes sociales no han parado de reír, luego de verlo.

El material audiovisual, que ha sido compartido por varias páginas de Facebook, nos muestran a este joven peruano que se grabó en varias partes de Lima y en distintas situaciones enviándole curiosos mensajes a la chica que no le hace caso.

Como podrás apreciar en el video, que tiene más de 19 millones de reproducciones en Facebook, las imágenes comienzan mostrándonos al joven peruano, junto a una mujer que trabaja haciendo recargas para teléfonos celulares.

"Mientras tú me ignoras, la señora de la recarga me pide mi número", se puede escuchar decir al joven, cuyo video ha sido compartido por miles de usuarios en Facebook, algunos de ellos se identificaron con las palabras del muchacho.

Sin embargo, esta no fue la única frase que dijo el joven en su video de Facebook, ya que también se incluyó en varias situaciones, como en una fotocopiadora, comprando huevitos de codorniz, manejando, entre otras.

El video generó todo tipo de reacciones en Facebook, la mayoría de personas no pudo contener la risa con este sketch; sin embargo, hubo otros casos, donde usuarios criticaron duramente a este muchacho, quien al parecer sería youtuber.

"Me siento identificado", "este joven volvió un meme en un divertido sketch", "no he parado de reír al ver este video", son algunos de los comentarios que los usuarios en Facebook hicieron por este clip, el cual causa furor en las redes sociales.