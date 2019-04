Facebook: madre olvida máquina de afeitar, sus hijos la encuentran y sucede lo peor [VIDEO]

Un par de hermanos se convirtieron en los protagonistas de una de las publicaciones más tiernas y conmovedoras que circulan en Facebook. Ambos niños aprovecharon el descuido de su madre y cogieron la máquina de cortar el cabello para cometer una sorpresiva travesura.



Facebook es para millones de internautas la plataforma ideal a a hora de encontrar contenidos que sirvan tanto para su entretenimiento, estudio, además para divulgar fotografías y videos sobre su día a día.

“Hace un rato llegué a casa...Estoy llorando, no puedo, miren...”, dice la madre antes de enfocar con su cámara a su hija que se encuentra visiblemente asustada a un lado de ella, conforme se aprecia en la publicación de Facebook.



Cuando la madre se aproxima a la menor de edad se puede distinguir en el video viral de Facebook que tiene grandes cortes en su cabeza producto a que paseó por su cabellera la máquina de cortar.



Lo que anteriormente era una testa con abundante cabello, ahora poseía filamentos mal cortados. Asismimo, lucía grandes espacios y apenas unos cuantas hebras. “Oh por Dios. Oh por Dios. Ella se cortó”, repite constantemente la madre.



De igual manera, el hermano de la niña tuvo un final parecido ya que el video viral de Facebook lo muestra que también la máquina de cortar cabello tuvo un paseo por su cabeza y terminó con un “look estrafalario”, como escribieron en los comentarios.



“Tranquila, cariño. Eso es cabello, no te preocupes que va a crecer”, eran las palabras de la madre ante la conmoción de la niña al notar los resultados de su travesura. La publicación de Facebook generó diversas reacciones donde algunos cibernautas criticaron a la adulta por dejar un objeto al alcance de los menores.



La publicación del video también se pudo visualizar en Twitter, a continuación podrá apreciarla.