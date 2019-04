Facebook: mago causa furor por su truco fantástico, pero imágenes revelan su estafa [VIDEO]

Un video que se volvió viral en Facebook desencadenó todo un movimiento en la plataforma social debido a sus imágenes que muestran a un mago presentar un acto de magia que sorprendió a un sujeto; sin embargo, el registro muestra el “secreto” que está detrás de su éxito.



Para muchas personas la magia es la llamada “ciencia oculta” con la que se intenta presentar resultados contrarios a las leyes naturales utilizando ciertas frases, actos, palabras o hasta la intervención de seres imaginables.

La publicación de Facebook expone a tres jóvenes que se encuentran en lo que sería una cafetería. El mago se encuentra al extremo izquierdo y se presenta listo para hacer gala de sus dotes fantásticos.



Sus primeros movimientos dejan notar con facilidad que posee un sorbete en las manos luego de hacer giros con las manos eleva su extremidad y coloca el objeto entre su oreja. El acto lo hace a una rapidez que permite que el sujeto no lo perciba.



No obstante, el siguiente movimiento terminó por dejar al borde del delirio al cliente del mago ya que mientras continuaba sorprendido y el mago continuaba moviendo sus manos, una tercera persona que se encontraba en medio de ambos hombres coge el sorbete y lo úbica con suma sutilidad dentro de un vaso.



Facebook permite distinguir que el mago finaliza su acto de magia haciendo los gestos y mimos como si hubiera colocado él mismo el sorbete dentro del vaso del cliente. Éste cuando gira la cabeza y encuentra la inédita escena muestra su enorme admiración y estupor ante las cámaras.



Asimismo, el resultado no fue el mismo para los internautas de Facebook que notaron el verdadero acto del mago para conseguir con éxito su truco. “Es el mejor video que he visto estos días”, fue uno de los comentarios.



A continuación le mostraremos el video desde la publicación que se hizo en Twitter.