“Game of Thrones” se convirtió en el término más buscado en Perú

A menos de una hora del estreno de la octava temporada de Game Of Thrones, millones de fanáticos vivieron momentos de tensión al reportarse que la plataforma de HBO Go colapsó, el cual llevó a que miles se enfrascaran en la desesperación y ansiedad. “Estoy tratando de ver Game of Thrones” como el resto del mundo pero mi cuenta de HBO Go no funciona”, escribió una usuaria.

Afortunadamente, el problema se subsanó luego de varios minutos y volvió a funcionar con normalidad. Por tal motivo, miles de fanáticos deseosos de saber los últimos pormenores de la serie no desaprovecharon la oportunidad para buscar por sus propios medios el tan ansiado primer capítulo. Google Trends en Perú trae una contundente panorama respecto a lo ocurrido el día de ayer.

Tal y como revela las últimas cifras de Google, varios fanáticos, eligieron el Internet para buscar el primer capítulo de la serie Game Of Thrones en vez de realizarlo a través del canal oficial de HBO, muchos buscaron alternativas gratuitas.

De hecho, entre las 5 am y las 9 am, Google Trends mostró un mayor interés en el tema “Game of Thrones Live concert Experience” que cualquier otro tema relacionado con la serie.

En Perú, la plataforma de Google Trends arrojó que el título “Game of Thrones” se posicionó entre las primeras 10 consultas que tuvieron una búsqueda insuperable entre los usuarios. Cabe resaltar, que esta realidad no provocó la admiración del mundo, ya que el historial de la serie HBO, se ha convertido a lo largo de los años, como la serie más pirateada de los últimos años.

DATO

La serie “Game of Thrones” en el 2018 se convirtió en el contenido más pirateado e infectado por algún tipo de malware. Alrededor de 20.934 usuarios afectados, y eso que el programa de televisión no lanzó nuevos episodios.