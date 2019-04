YouTube viral: Madre protege a su hijo y enfrenta con sus manos a voraz puma [VIDEO]

Muchas veces cuando notamos que una persona que nos interesa se encuentra en peligro es cuando descubrimos aptitudes que creíamos ajenas a nosotros. Tal como se escucha en un video viral de YouTube sobre el relato de una madre que luchó contra un puma que se presentaba como potencial peligro para su hijo.







La madre que protagonizó ese trepidante momento fue identificada como Chelsea Lockhart y es natural de las Islas de Vancouver (Canadá). Al momento que aconteció el inusitado hecho se encontraba ocupada realizando sus quehaceres diarios.



De pronto, según explica en el video viral de YouTube, escucha el severo clamor de su hijo Zachery donde le imploraba que se acerque para ayudarlo. De esta manera la mujer salió al rescate de su hijo de siete años sin imaginar que tendría a un animal armado con largas garras y colmillos.

Asimismo, al momento que sale de su hogar y encuentro a su vástago cae en cuenta que había un puma con una edad presuntamente joven “prendido de su brazo”. Es ahí cuando Chelsea Lockhart no vaciló un solo instante y se abalanzó sobre el felino considerado de temer.



“Lo vi y pensé: “Oh Dios mío, mi hijo puede morir justo frente a mis ojos”, explicó Chelsea Lockhart durante la entrevista con la cadena CTV News y divulgado en la plataforma de YouTube para luego agregar “todo lo que uno piensa en ese momento es “¿Qué cosa puedo hacer con mi propia fuerza física?”.



“Tengo mi instinto maternal, ¿verdad?. Simplemente me abalancé y traté de abrirle el hocico”, narró la mujer, que si bien estaba consciente de no superar en fuerza al puma sí logró advertir las lágrimas que emanaban sus ojos.



“Definitivamente ambos estamos camino a recuperarnos pronto de la experiencia y Zach se encuentra descansando en la casa de su abuela, pasando un merecido tiempo consigo mismo mientras sus heridas sanas”, terminó de explicar la fémina en el video de YouTube. Finalmente las autoridades lograron capturar al animal y fueron sacrificados por oficiales de vida salvaje.

Fuentevideo: ABC