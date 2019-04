Facebook viral: estudiante baila en modo protesta y arremete contra el acoso sexual [VIDEO]

¿Qué serías capaz de hacer para que tu voz sea escuchada? El video de estudiante en México se volvió viral en Facebook gracias a su peculiar baile que llevó a cabo en su universidad con el fin de arremeter contra el acoso sexual y todas las formas de agresión hacía las mujeres.

A través de Facebook, el baile rápidamente se hizo viral, despertando el asombro en los usuarios de redes que lo han visualizado, ya que muestra a una estudiante universitaria danzar de manera extraña, mientras baila en una reunión organizada por el reconocido movimiento #MeToo. Entre las frases más resonantes se puedes escuchar. “Bailo por todas las que ya no están y todas las que sufrieron”.

Cabe precisar, que Me Too es el nombre de un movimiento iniciado de forma viral como hastag en las redes sociales. Surgió en octubre de 2017 para denunciar la agresión sexual y el acoso sexual, a raíz de las acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense Harvey Weinstein.

Rápidamente el video de Facebook desató la admiración de miles de usuarios, quienes valoraron las resonantes palabras que la joven vociferaba a los cuatro vientos en medio del campus.

“Bailo porque ustedes no hacen nada. Nos están matando, hay violencia, y ustedes no hacen nada. ¿No ven todas las mujeres que hemos sufrido por eso? ¡Y ustedes no hacen nada!, dice al mismo tiempo que danza.

¿QUÉ SIGNIFICA EL EXTRAÑO BAILE?

El baile tuvo su origen en Estados Unidos y fue bautizado como “Vogue” desde la década de 1920 hasta 1980. Es utilizado en competencias de salón de baile en Harlem, según un artículo de la revista Vox de 2017.

“Vogue” se ha convertido en un baile donde las minorías como las personas de origen afroamericano, la comunidad LGBT o las víctimas de discriminación lo practican muy a menudo.

