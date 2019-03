Facebook viral: intrépido perro viaja por la carretera de la forma más temeraria que existe [VIDEO]

En Facebook se comparten a diario videos, donde demuestran que los reyes absolutos de los virales son los animales. En esta ocasión, un perro se ha vuelto protagonista por su valeroso acto cuando estaba encima de la camioneta de su dueño.

Las imágenes se publicaron en la página de Facebook llamada ‘El Perro Loco’, que ya cuenta con más de 100 mil reproducciones y varios comentarios de usuarios, quienes quedaron sorprendidos con la acción del perro. Incluso algunos lo consideraron como peligroso.

Como se aprecia en el video de Facebook, unos conductores estaban transitando en plena carretera y se percataron de un hecho que los dejó asombrados. Por ello, sacaron su celular para grabarlo.

Un perro estaba en el techo de una camioneta que circulaba en la pista, fue entonces que los jóvenes, encargados de grabar el viral de Facebook, decidieron colocarse adelante para observar el peligroso acto del animal.

El pequeño can se mostraba tranquilo y sin moverse, mientras estaba en el techo del vehículo de su dueño. Cuando los chicos llamaron al animal, este se volteó y lo miró atento, tal como se muestra en las imágenes de Facebook.

El perro llamó la atención de los usuarios en Facebook, por su peculiar forma de viajar en la camioneta de su dueño. Parecía que disfrutaba del paseo porque no ladraba y no molestaba. Pese a los gritos de los otros jóvenes, no cayó.

Miles de usuarios en Facebook no pararon de reír tras ver el video, que demuestra el osado acto del perro en la camioneta de su dueño. Sin embargo, hubieron otros que se mostraron en contra y afirmaron que “pudo ocurrir un accidente”, donde el animal “salga herido”.

Aquí te dejamos el video viral de Facebook: