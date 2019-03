Google Translate fue consultado por la actriz de Game of Thrones, Emilia Clarke, y el resultado que salió del nombre de la artista dejó conmovidos a sus seguidores. Recientemente, la celebridad preocupó a sus fasns tras revelar que estuvo muy delicada de salud cuando terminó de grabar la primera temporada de 'Juego de Tronos'.

Emilia Clarke, escribió una dolorosa revelación en primera persona en la revista estadounidense The New Yorker donde indicó que sufrió de dos aneurismas y varias operaciones cerebrales, todo esto, cuando terminó de grabar la exitosa serie 'Game of Thrones'. Ahora, en redes sociales comenzó a circular una peculiar traducción de Google Translate que un seguidor de la actriz compartió que sorprendió a todos.

El mensaje que salió en Google Translate del nombre de la actriz Emilia Clarke se suma a los cientos que existen de las polémicas traducción que arroja por error la plataforma. Fan de 'Daenerys Targaryen', personaje interpretada por la celebridad, decidió compartir el resultado que preocupó a los seguidores.

El reciente error en las traducciones de Google Translate del idioma 'urdu' al idioma español tiene como protagonista a la actriz inglesa, quien entristeció a sus fans hace poco tras contar que es una sobreviviente de dos hemorragia subaracnoidea (HSA), accidente cerebro-vascular que la llevó a ser operada tres veces con pronóstico delicado.

Si deseas conocer qué salió en Google Translate tras ser usado para traducir el nombre de Emilia Clarke de un idioma pakistaní al español, solo desliza la imagen principal hacia el lado izquierdo de tu pantalla.

La actriz de 'Juego de Tronos' explicó en su ensayo publicado en la revista estadounidense que se "mareaba todo el tiempo y se sentía tan débil que pensaba que iba a morir", entre otros detalles que sufrió en la épica más difícil de su vida.

A pesar de todo, Emilia Clarke ahora se encuentra recuperada, es más, ahora apoya el proyecto benéfico 'SameYou' que tiene como objetivo ayudar a las personas que han sufrido de lesiones cerebrales y otros accidentes que perjudican al cerebro.