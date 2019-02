Google Maps revela por error base militar secreta de Taiwán y así lucen los armamentos [FOTOS]

Los exhibió de la peor forma. La reciente actualización que tuvo la famosa aplicación Google Maps dejó al descubierto por error la ubicación de bases militares secretas de Taiwán y expuso los armamentos que dicho país asiático alberga para defenderse de posibles ataques. Las fotos del hallazgo comenzaron a circular en las redes sociales y se volvieron viral.

Las bases militares de Taiwán que reveló por error Google Maps eran consideradas ultrasecretas, pero ahora miles de usuarios en Internet conocen su paradero, hecho que generó alarma en dicho país. Usuario encontró, ya que en ese entonces todos tenían acceso, en los mapas de Ankeng, en Taipei, el recinto de la Seguridad Nacional y de Inteligencia Militar taiwanés.

Los usuarios que usan Google Maps conocen de la función Google Earth que muestran mapas en 3D de forma detallada de diversos lugares, en su mayoría sin difuminar. Pero, la plataforma cometió una equivocación al momento de pixelear las imágenes captadas de la base militar secreta de Taiwán y terminó revelando la existencia a todo el mundo.

En esto momento, la relación entre Taiwán y China es tensa, y la noticia de que Google Maps reveló la base militar y los armamentos que este posee hizo que el gobierno del país afectado pidiera a la plataforma de Google difuminar las imágenes. Además, comenzó a eliminar las fotos de Internet.

Todo fue demasiado tarde. Las instantáneas continúan circulando en las redes sociales tras hacerse viral y aquí te mostramos cómo lucen las armas que en el recinto se encontraron. Misiles Patriot, fabricados por Estados Unidos, se lucen dentro de la base militar taiwanesa.

Mira todas las fotos capturadas por Google Maps en la galería, solo desliza las imagen de potada hacia la izquierda de tu pantalla.

Google Earth 3D rendered some nice images of SAM sites in Taiwan - https://t.co/nAyCEoEXH3 pic.twitter.com/NmwTDUcBvQ