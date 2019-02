Facebook viral: colocan video de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera en discoteca de México [VIDEO]

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y su esposa, la actriz Angélica Rivera, anunciaron su separación el pasado 8 de febrero, esto ocasionó que estuvieran en boca de todos, tal como lo demuestra un video publicado en Facebook.

En una discoteca ubicada en la ciudad de Tamaulipas, en México, aprovechó el escándalo del trío amoroso que envuelven a Peña Nieto y su exesposa, lo cual ya se ha vuelto viral rápidamente en Facebook.

Al ritmo de la canción ‘Todavía’ interpretado por el recordado dúo ‘La Factoria’, la discoteca de México colocó un video en grandes pantallas, en el cual se aprecia al expresidente de dicho país, asimismo, de su supuesta nueva pareja, la modelo Tania Ruiz.

Los asistentes a la discoteca se sorprendieron con el hecho viral de Facebook, pero no dudaron en cantar a todo pulmón la canción de ‘La Factoria’, mientras en la pantalla se mostraban varias fotografías de la expareja que se ha envuelto en escándalos de supuesta infidelidad.

Incluso el DJ de la discoteca, cortaba una parte de la canción ‘Todavía’, con la intención que los asistentes la puedan cantar, como forma de representar la situación de Peña Nieto y Angélica Rivera: “Tu mirada no me engañará más (…) no vuelvas a mí, aunque te quiero”.

Los usuarios que vieron las imágenes que se publicaron en varias páginas de Facebook mexicanas, tomaron el hecho con humor, que ya cuenta con aproximadamente 500 mil reproducciones.

Recordemos que la actriz, Angélica Rivera anunció a principios del mes de febrero, por su página de Facebook; su separación con Enrique Peña Nieto tras compartir 10 años juntos. “Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos”, expresa una parte del mensaje.

Aquí te dejamos el video viral de Facebook: