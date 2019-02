Facebook viral: hombre grababa a modelo de espaldas y ella lo avergüenza en vivo [VIDEO]

Vergüenza pública. Muchas personas en Facebook aplaudieron el coraje de una modelo argentina, quien encaró y avergonzó "en vivo y en directo" a un hombre que no dejaba de grabarle el trasero con su celular, aprovechando que la mujer no lo veía.

Según detalla Pulzo, este incidente que dio la vuelta al mundo gracias a Facebook, ocurrió recientemente en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, durante la emisión del programa 'Gente opinando' del canal Net TV.

Como podrás apreciar en las imágenes, que tienen más de 91 mil reproducciones en Facebook, la bella modelo argentina Sol Pérez se encontraba conduciendo el programa, cuando uno de sus compañeros se da cuenta de algo.

Al parecer, el hombre que se encontraba detrás de la modelo argentina no dejaba de grabarle el trasero, lo que indignó al presentador del programa Joaquín Álvarez, quien desde el estudio le reveló a Sol Pérez lo que estaba ocurriendo.

"Lo que yo vi desde acá es que él te estaba haciendo un paneo con el celular que me pareció desubicado. Pero no entremos en discusión, déjalo ahí. No me gustó lo que hizo”, se puede escuchar decir a Álvarez.

Al oír las palabras de su compañero desde estudios, la modelo argentina se acercó al hombre que grababa y le dijo: “Señor, ¿qué está grabando usted?”. El hombre, sorprendido, le respondió: “Estoy enviando esto a mis compañeros de trabajo”.

La modelo argentina le siguió reclamando al sujeto y terminó avergonzándolo frente a todos. “Yo estoy de espaldas y los chicos están viendo que usted está grabando cosas que no están bien”. “Me puedes hacer un plano general, pero no me grabes de esa manera", sentenció.

Las imágenes compartidas en Facebook han provocado todo tipo de comentarios, la mayoría en apoyo a la modelo argentina que tuvo una excelente reacción al encarar a este sujeto y avergonzarlo en televisión nacional.

El video de Facebook también fue compartido en Twitter, donde también se ha viralizado.