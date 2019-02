YouTube viral: intenta que su perro miedoso entre al agua y cuando lo hace ocurre lo peor [VIDEO]

Pobre Chikis. A través de YouTube se compartió un video de un lindo perrito llamado Chikis, que intenta atrapar un hueso de juguete cuando su dueña lo tira a una pileta, tras unos momentos el can se mete a la piscina, pero sucede lo peor. El clip se hizo viral en las redes sociales.

Una joven bajó de su edificio para jugar con su mascota ya que le había comprado un hueso de juguete. Mientras jugaban, la muchacha hizo una prueba a ver si su perrita llamada Chikis, entraba al agua, ya que le tenía mucho miedo a esta.

"Vamos a hacer un experimento a ver si Chikis se mete a la alberca por su hueso" dice la chica, que lanza el juguete a la pileta que tenía muy poca profundidad. Tras ello, Chikis, luce muy nervioso por el agua y ansioso por querer coger el preciado juguete en el agua.

Pasan unos segundos de muchas dudas y la perrita finalmente se avienta al agua que solo le mojan las patas. Pero todo esto acabaría mal, ya que Chikis se aleja dando brincos y feliz porque ya no le tiene miedo al agua. Da vueltas por toda la pileta, mientras se oye a su dueña llamarlo.

"¡Oye no, Chikis! ¡Ven aquí!" dice la desesperada dueña para que su perrita vuelva. Sin embargo el can sigue corriendo sin percatarse del peligro que tiene adelante de ella. Y es que repentinamente la canina cae a la parte de la piscina más honda. "¡Chiki, no!, grita la horrorizada dueña.

El video tragicómico de YouTube que finaliza en ese instante, ha impresionado y divertido a los usuarios, quienes se preocuparon por la perrita y a la vez se rieron de la expresión de su dueña en el momento que Chikis cae.