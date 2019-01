Facebook: joven imita a la ‘Chica Badabun’ y hace escapar a gallo 'infiel' [VIDEO]

Tienes que verlo. En Facebook, miles de usuarios de la plataforma estallaron de risa al apreciar la divertida parodia que realizó un joven con sus mascotas. El protagonista del video viral imitó las frases que suele usar la 'Chica Badabun' en su programa 'Exponiendo Infieles', cuando encontró a una pareja de aves.

La publicación que se compartió en Facebook, a través de la cuenta del protagonista que es 'famoso' en Internet, cuenta con más de un dos mil reacciones de los usuarios y 755 comentarios que han invadido el curioso post de la parodia a Lizbeth Rodríguez.

Como se sabe, el famoso y divertido programa 'Exponiendo Infieles' está en la conducción de la carismática youtuber, Lizbeth Rodríguez, quien con una forma peculiar sale a las calles de México en busca de nuevas parejas, quienes pasarán por el reto de mostrar sus conversaciones de las redes sociales.

Ante la popularidad de la secuencia, un joven no dudó en imitar exageradamente los movimientos de la 'Chica Badabun', lo que provocó que cientos de usuarios se carcajeen que ver cómo el chico increpó a una pareja de aves para 'comprobar' si eran "fieles".

"Amiga, por qué me querías revisar el teléfono amiga? Ni mi mamá amiga Hahahaha", "Si la chica badabun se aparece por mi zona no dudaré en correr duro", "Jajajajaja no puedo parar de reír", fueron algunas de las reacciones que tuvieron los internautas en Facebook.

Mira aquí el video viral de Facebook: