Google Maps: esto sucede si escribes 'Bird Box' y no lo sabías [FOTOS]

Los miles de fanáticos de 'Bird Box' han quedado impactados, luego de enterarse que Google Maps muestra un curioso resultado si escribes el nombre de esta popular película de Netflix protagonizada por Sandra Bullock.

Si no tienes Netflix o simplemente no sabes nada sobre 'Bird Box', debes saber que esta película de suspenso nos narra la historia de 'Malorie' (Sandra Bullock), quien se ve en la obligación de cubrirse los ojos para no morir.

Esto debido a que unas extrañas criaturas se apoderaron de la Tierra y todas las personas que las vean terminarán suicidándose. Por ese motivo, emprende una aventura con unos niños para buscar un lugar dónde refugiarse.

A través de las redes sociales se conoció recientemente la historia de un fanático de 'Bird Box', quien decidió buscar su película favorita en Google Maps, pensando que quizás vería las locaciones que aparecieron en la cinta.

Sin embargo, grande la sorpresa de este seguidor de 'Bird Box' al ver que Google Maps mostró un resultado totalmente distinto de lo que él estaba esperando, ya que la aplicación le enseñó una extraña ubicación en Reino Unido.

Dicho lugar, ubicado en Hosehill Farm, Sulhamstead RG74BB, nos muestra un placentero lugar llamado 'The Bird Box', el cual no guarda relación alguna con la película de Netflix que fue estelarizada por Sandra Bullock.

Si eres un fanático de 'Bird Box' y quieres ver las imágenes de este lugar que las cámaras de Google Maps captaron en Reino Unido, entonces tienes que revisar la galería, deslizando la imagen principal hacia la izquierda.