YouTube: 'Chica Badabun' le entrega el celular a su novio y ocurre lo inesperado

Lizbeth Rodríguez, más conocida en el mundo de YouTube como 'Chica Badabun', vuelve a estar en boca de todos los cibernautas. Resulta que la celebridad de las redes sociales apareció en un inédito video viral, en el cual se observa el preciso momento en que entrega su celular a su pareja.

Al mismo estilo de su programa "Exponiendo Infieles', Lizbeth Rodríguez entregó su celular a su novio para que este pueda revisar las conversaciones de Facebook y WhatsApp de su amada.

Sin embargo, el muchacho sorprendió a todo el mundo al no revisar el celular de la 'Chica Badabun' ya que aseguró que confía en la estrella de YouTube.

"Todos los días recibo miles de mensajes diciéndome que debería revisar el celular de Liz y ahora que lo tengo aquí en mis manos, no me atrevo. No es porque no pueda. Oportunidades he tenido, por ejemplo cuando me deja el celular desbloqueado o cuando se queda dormida", sostuvo el novio de Lizbeth Rodríguez en el video que es viral en YouTube.

Asimismo, el joven aprovechó la oportunidad para decirle a la 'Chica Badabun' que él jamás le sería infiel porque la considera una excelente mujer. "Si tú me llegaras a fallar, prefiero que tú misma me lo digas que enterarme por otro lado. No te voy a odiar, simplemente cada uno seguiría con su camino. Y de igual forma, si me llego a involucrar con otra mujer, te lo diré. Pero, no soy tan tonto para dejar ir a una mujer extraordinaria como tú", agregó.

Por su parte, Lizbeth Rodríguez aseguró que ella no tiene motivos para serle infiel a su pareja ya que es feliz a su lado.

"No tengo nada que ocultar porque no tengo ni ojos ni cabeza para otra persona. En esta relación estamos poniendo de nuestra parte. Soy feliz de que seas mi novia y no haría algo que ponga en riesgo esto. Yo sé que tampoco tienes algo que esconder", dijo la celebridad de YouTube.

Recordemos que Lizbeth Rodríguez saltó a la fama gracias a su programa "Exponiendo Infieles", el cual es publicado en el canal de YouTube 'Badabun', el cual tiene millones de suscriptores.

Mira el video viral de YouTube: