Facebook viral: nueva versión "chelera" del famoso tema de "El Rey León" arrasa en las redes [VIDEO]

El tráiler del remake de 'El Rey León' puso a los fans del film muy creativos, tanto así que en Facebook se compartió un video parodia de uno de los temas épicos de la famosa película animada de Disney, pero en versión "chelera". El clip ha hecho reír a más de un internauta y no tardo en hacerse viral.

De acuerdo a la publicación de Facebook, la versión "cervecera" del soundtrack 'Nants Ingonyama Bagithi Baba' de la película 'El Rey León' sufrió una pequeña modificación para animar a los usuarios que gustan de la bebida que se conoce en Perú como "chela".

El video que rápidamente se hizo viral en varias redes sociales, muestra la canción que da inicio a la película 'El Rey León', pero con una pequeña y divertida variación en su letra. El clip de Facebook muestra el fragmento más importante de la película animada, donde Rafiki alza en sus brazos a león bebé Simba para presentarlo a todos lo animales de la reserva.

Este segmento fue modificado para darle un toque cervecero a la trama. La canción que inicia con la frase "Nants ingonyama bagithi baba" fue cambiado por "Saquen las chelas, vamos a tomar", hecho que generó la diversión de miles en las red social.

Y esa no fue la único cambio, en las imágenes de Facebook también se aprecia que Rafiki no carga a Simba, sino a una botella de cerveza, acompañado de otra frase: "No hay nadie, las chelas".

El registro terminó haciendo viral porque más de 236 mil usuarios lo compartieron en Facebook. Asimismo, el clip tuvo 8,3 millones de reproducciones.

Mira la curiosa parodia que se compartió en Facebook: