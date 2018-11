Facebook: inédito video muestra lo que hace una veterinaria con una mascotas en su tiempo libre

En los últimos días un veterinario estuvo en el 'ojo de la tormenta', luego de no atender a un perro que estaba enfermo. Es por ello que, mucha gente se preguntará que es lo que hacen estos profesionales con los animales a su cuidado. El siguiente video de Facebook te dará un mejor alcance.

Un veterinario se dio cuenta que una de sus colegas no se encontraba en el establecimiento, por lo que decidió ir a buscarla. Cuando la encontró, no dudó en grabar las imágenes, pues lo que vio, lo dejó sin palabras. El video de Facebook no tardó en volverse viral por todo lo ocurrido.

En las imágenes se puede ver como la veterinaria carga lentamente a un perrito y empieza a bailar con el, para luego darle muchos besos y mimarlo. Sin duda alguna, esto causó conmoción en todas los usuarios de las redes sociales, pues descubrieron lo que en realidad hacen en sus tiempos libres.

La mayoría de personas comentaron a favor de lo visto en las imágenes, incluso halagaron la actitud de la veterinaria, pues se ve que en realidad ama su trabajo, así como a las mascotas que tiene a su cuidado. Sin duda alguna, la mujer se ganó el cariño de miles de cibernautas en apenas segundos.

"Así sería yo si hubiese estudiado veterinaria", "Necesitamos más veterinarios con esa actitud, que amen a los animales", "Así seré yo cuando crezca", son algunos comentarios del video de Facebook que está arrasando en todas las redes sociales.