Facebook: Le hicieron morder su pastel de cumpleaños y todo acabó en tragedia

Una familia se reunió para celebrar el cumpleaños de uno de sus integrantes. Se trataba del tío del clan, quien luego de varios años festejaba esta fecha especial en compañía de sus seres más queridos. Luego de varias horas de charla, comida y bailes, llegó la hora de cantar el tradicional el cumpleaños feliz y fue por ese motivo que todos sacaron sus celulares para registrar el momento, el cual se hizo viral en Facebook por su inesperado desenlace.

Todos cantaron el cumpleaños feliz y luego empezaron a gritar "mordida, mordida" para que el cumpleañero le de una mordida a su pastel. El hombre tuvo miedo ya que sabía lo que le esperaba, pero cumplió con la tradición y resultado se hizo viral en Facebook.

Resulta que el hombre mordió la torta, pero luego todos sus familiares le tiraron los bocaditos que habían en la mesa. El momento se descontroló y después le tiraron agua, vasos, palos, sillas y una bicicleta.

Esto dolió demasiado al cumpleañero, quien tan solo atinó a lanzar una risa nerviosa ante el ataque que recibió de parte de todos sus familiares. El autor del video viral de Facebook no se quedó atrás y también lanzó todo tipo de objetos; sin embargo, a los pocos segundos el cumpleañero le arrojó un objeto.

Miles de internautas se rieron tras ver el video viral y así lo dejaron saber en la caja de comentarios. "Esto es un clásico. Si no muerdes la torta en tu cumpleaños, no es un cumpleaños. Por cierto, se pasaron de abusivos para tirarle de todo, no paro de reír", sostuvo un usuario de Facebook.

Hasta el momento, el video viral tiene 3 millones de reproducciones, cerca de 100 mil reacciones y cientos de comentarios en Facebook.

Mira el video viral de Facebook: