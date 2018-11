Facebook: padre es 'troleado' por su hijo, mientras hablaba con su mamá por celular [VIDEO]

Una tierna conversación entre un hijo y su madre te robará el corazón, así como también, te hará reír como no tienes idea. El encargado de grabar todo, fue el padre, quien no dudó en subir el video a su cuenta de Facebook. El final te dejará sorprendido.

Tanto el padre como el hijo se habían quedado en casa, mientras que la madre no estaba pues se encontraba trabajando, por lo que el niño decidió llamarla para decirle que la extrañaba. Todo iba bien, hasta que 'troleo' a su papá de una manera inesperada. Aquí podrás ver el viral de Facebook.

En el video se puede ver como el bebé agarra el celular del papá y se pone a hablar con su mamá; sin embargo, es el papá quien le dice a su hijo todo lo que tiene que decir. "Hola mamá, ¿a qué hora vienes?", es la primera pregunta que realizan.

Luego de ello, empieza a decirle que lo extraña mucho y que la está esperando para comer. El bebé empieza a repetir todo lo que su padre dice, incluso frases amorosas. Sin embargo, lo gracioso fue cuando el padre dice "Te amo mamá y a mi papi también", para que su hijo diga lo mismo, pero esto no sucedió.

"No, a ti no", fueron las palabras del bebé, lo cual causaron mucha risa entre todos los usuarios de las redes sociales, quienes no dudaron en compartir este divertido viral, el cual tuvo miles de reacciones y reproducciones en Facebook, en apenas unas cuantas horas.