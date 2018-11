Facebook viral: perro y su dueña son fans de Queen y juntos cantan “We Are The Champions” [VIDEO]

El nuevo viral de Facebook ha dejado impactado a más de uno con la interpretación de un perro junto a su dueña con una reconocida canción de la emblemática banda de rock, Queen, que rápidamente se volvió popular.

En las imágenes de Facebook, una joven conducía su carro con dirección a su hogar, y en el asiento de atrás iba acompañada de su fiel amigo, su perro, que estaba de lo más cómodo y durmiendo.

Como lo muestra el video de Facebook, la muchacha no tuvo mejor idea que poner música en su auto, y entrar a la moda de Queen, tras el esperado estreno de la película de la vida de Freddie Mercury y la banda en cines.

La joven armó su propio karaoke en su vehículo y empezó a cantar “We are the champions”, ella misma se grabó y lo compartió en Facebook.

Sin embargo, lo que captó la atención de los miles de usuarios de Facebook que vieron el video, fue cuando el perro se despertó inmediatamente de su pequeña siesta y se puso a cantar junto a su dueña.

Quedó claro en las imágenes de Facebook que “We are the champions” es su canción favorita, ya que no paró de cantar hasta el final, inclusive parecía que quería imitar la voz del recordado Freddie Mercury.

En el video de Facebook, se aprecia la gran interpretación de ambos, del perro y su dueña al cantar. Los miles de usuarios no dudaron en comentar y mencionar que parecen unos ‘rockstar’.

Mira el video viral de Facebook: