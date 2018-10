YouTube viral: Critican a youtuber peruano que engañó a estadounidenses para comer ají super picante [VIDEO]

Miles de cibernautas peruanos han quedado mortificados tras ver en YouTube el video de un joven youtuber, quien engañó a varios transeúntes en Estados Unidos para comer un ‘Caralina Reaper’ el cual es un pimiento demasiado fuerte.

El video, lejos de generar comentarios positivos ha causado indignación en miles de usuarios peruanos quienes reprocharon la actitud de este joven compatriota quien se burla de la ‘inocencia’ de algunos usuarios. Aquí conozca todos los detalles de este nuevo video viral que ha indignado a todos los peruanos en el extranjero.

Tal como nos revelaron las imágenes compartidas en el canal de YouTube llamado ‘BenElGringo’, el joven youtuber peruano decidió hacer una ‘pequeña’ broma y con engaños hacer que unos jovenes estadounidenses comieran un ‘Caralina Reaper’, el cual es calificado como uno de los ajíes más picantes que existen.

Sin embargo, lo que ha llamado realmente la atención es la forma ofensiva en la cual este joven insulta a sus ‘víctimas’ a quienes agrede verbalmente en español, por lo que muchos no le entienden y lo pasan por alto. Además, esto no es todo ya que para poder convencer a los usuarios a que asuman este ‘reto’ les ofreció 100 dólares, algo que al final no cumplió puesto que el billete que les daba era falso.

El video ya cuenta con más de 600 mil reproducciones en YouTube y cientos de comentarios en los que miles hicieron sentir el rechazo por este joven quien lejos de llevar en alto el nombre del Perú, se limita a hacer este tipo de bromas pesadas en las que estafa a muchos jóvenes, incluso a una señora quien no pudo contener el dolor causado por este potente ají.