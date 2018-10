Facebook: roba el auto de su mamá para ir por su novia y provoca persecución de película [VIDEO]

La madre de un jovencito de 13 años no tuvo más remedio que ir tras su hijo al enterarse que este le robó su nuevo auto para visitar a la novia. Grabó la escena y miles han reído al ver el video que ahora es viral en Facebook.

Miles han reído al ver cómo la mamá castigó a su hijo cuando logró alcanzar el vehículo. El video viral no deja de circular en Facebook, incluso medios estadounidenses han compartido las imágenes. Este curioso hecho sucedió en El Paso, Texas.

Aparentemente, el muchacho cogió sin permiso el nuevo auto BMW de su madre para ir por su novia, antes de eso tuvo que desactivar el Wifi de su casa todos en casa no se dieran cuenta, ya que su mamá lo rastreaba por las cámaras de seguridad.

Aron, es el nombre del escurrido chico que ha alborotada las redes sociales por su locura de amor, pues ir a la casa de su enamorada le costó muy caro. La madre se percató rápido del "robo" y decidió perseguirlo con otro auto y unas cuantas correas.

En el video viral de Facebook se a la madre manejando el auto muy cerca de su hijo, indicándole que se detenga. La persecución ha sido cataloga en la internet como una escena de la película 'Rápidos y furioso'. La madre cuando alcanzó a su travieso hijo no tuvo más remedio que castigarlo a correazos. Usuarios se burlaron del pequeño por el terrible castigo que recibió.

La historia fue compartida por la hermana de Aron a través de una serie de tuis, estas te la compartimos debajo del video.

My 13 year old brother disconnected the WiFi so my mom wouldn’t be able to see her cameras and took her brand new bmw to his gf’s house 🤦🏼‍♀️ I shouldn’t be laughing but damn 😂😂😂