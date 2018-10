Facebook: perra rescata a su cría que murió en incendio de La Victoria [FOTOS]

Desgarradoras imágenes. Perrita fue captado por el lente de un fotógrafo rescatando a su cría de un incendio que se produjo en el distrito de La Victoria. Las fotos que logró registrar el gráfico muestra la triste historia que le tocó vivir al can, estas fueron compartidos en Facebook donde miles de usuarios lamentaron la pérdida de la mascota. La historia se ha hecho viral en la red social.

Según cuenta el reportero gráfico David Zorrilla en su perfil de Facebook, la perrita ingresó al local para sacar a su cría que se había quedado atrapada en el local del incendio. El animal estuvo desesperada por entrar minutos después que los bomberos habían disipado las llamas. El fotógrafo no dudó en capturar cada instante vivido por la mascota llamada "Negra".

"Las imágenes hablan por sí solas", así culminó su publicación de Facebook que se ha hecho viral en las últimas horas por mostrar la inmensa tristeza de 'Norma'. El hecho fue capturado en la cuadra 3 de la Av. Aviación, en La Victoria, y según cuenta, los bomberos lograron controlar la emergencia; sin embargo, la perra tuvo una gran pérdida.

En las fotos que compartió aparece la perra rescatando a su cría del incendio. Al parecer, la perra vivía dentro del local con sus cachorros que acaban de nacer hace algunos días. Los perritos no soportaron el humo tóxico ni el calor y murieron. La madre no se quedó tranquila durante la emergencia y trató de llamar la atención de los presentes para que la dejen ingresar y así poder sacar a su hijo, pero esto no le fue permitido.

La triste historia de esta perrita ha sido compartido en Facebook por casi 2 mil usuarios y ha recibido cientos de comentarios. Mira las imágenes en la galería, solo debes deslizar la foto principal hacia la izquierda.