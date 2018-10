Facebook: ¿Recuerdas a la niña que lloró por una inyección? Ahora luce así [VIDEO]

Hace años se volvió viral en Facebook el video de una pequeña que se puso a llorar antes de que le pongan una inyección. En ese entonces, los usuarios crearon diferentes memes con el rostro de la niña, quien se volvió tendencia por sus gestos.

El video original muestra a la pequeña, quien ingresaba al consultorio y no sabía si reír o llorar, incluso no le habían inyectado. Se volvió tan popular que no hubo usuario en Facebook que no usara el meme, pues ponían frases graciosas. En esta oportunidad, la misma niña regresó años después.

Su mamá, quien la acompañó en ese entonces grabó todo, para luego subirlo a las redes sociales, decidió hacerlo de nuevo, pues su hija, quien ahora luce mucho mayor, tuvo las misma reacciones. Al parecer, después de muchos años, no pudo superar su miedo a las inyecciones.

El video que se ha vuelto viral en Facebook no solo muestra a la joven mayor, sino que hace una comparación con el clip anterior, con el que reirás a carcajadas. No hay duda alguna que los usuarios harán memes de nuevo, solo que pondrán el rostro de la muchacha.

En las redes sociales, muchas personas se sintieron identificadas pues a la mayoría no les gustan las inyecciones. A continuación podrás ver la comparación entre los dos videos, tanto de cuando era pequeña y cuando era grande.

Incluso la enferma encargada de ponerle la inyección, se sorprendió al descubrir que la joven era la protagonista del meme viral de Facebook.