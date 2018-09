Facebook: Conejo engreído tiene increíble reacción cuando su dueña deja de acariciarlo

Una señorita decidió grabar a su engreído conejo mientras este recibía una dosis de caricias. El video dio la vuelta al mundo en cuestión de horas por la increíble reacción que tuvo el animal y además se hizo viral en Facebook. ¿Qué hizo? Conoce todos los detalles en la siguiente nota.

De acuerdo con el video viral de Facebook, la señorita estaba acariciando a su conejo y de la nada dejó de darle cariño. Esto enojó demasiado al engreído animal, quien le pidió a su dueña que continúe llenándolo de cariño.

"Estuve acariciando la cabeza de mi conejo y decidí parar porque me había cansado. A los pocos segundos, el engreído me pidió que continuará y no me quedó otra opción", señaló la señorita en la leyenda del video viral de Facebook.

Este video viral de Facebook hizo reír a miles de internautas ya que no es usual ver ese tipo de comportamientos en los conejos. "Nunca antes había visto a un conejo actuando de tal forma. Se nota que cada animal tiene una personalidad distinta", señaló un usuario.

Cabe resaltar que el video viral tiene más de 4 millones de reproducciones, cerca de 40 mil reacciones y cientos de comentarios en Facebook. No cabe dudas de que el conejo es la nueva estrella de las redes sociales.

Mira el video viral de Facebook: