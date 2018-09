YouTube: cámaras de vigilancia graban preciso momento en que anciano roba en una tienda [VIDEO]

Usuarios de YouTube han quedado asombrado con el accionar que tuvo un anciano cuando ingresó a una tienda a realizar ‘sus compras’. Gracias a las cámaras de seguridad del lugar se pudo comprobar la estrategia que tomó el 'abuelito' para cometer su fechoría.

“El hombre llegó a la tienda preguntando por una camisa, me pidió colores y yo no podía dudar de él por su apariencia, he quedado realmente aterrada porque ya no puedo confiar en las personas que ingresen a mi tienda”, escribió la mujer en la descripción del viral que publicó en YouTube.

Los usuarios que navegan en YouTube al ver estas imágenes de ‘abuelo ladrón’, como ha sido apodado en los comentarios, no dejan de salir del asombro por el acto que tomó el señor para conseguir un objeto robado.

Después de ver el registro de seguridad se apreció la táctica que tomó el hombre de avanzada edad para distraer a la vendedora. Él pidió una camisa y mientras la mujer buscaba la ropa del abuelo este aprovechó ese tiempo para extraer el celular que estaba en el exhibidor.

“He puesto la denuncia y aún no dan con el lugar de este hombre, por eso hago públicas las imágenes de la cámara de seguridad de mi tienda para que todos tengan más cuidado”, sentenció la mujer indignada en su publicación de YouTube.

Mira aquí el video de YouTube: