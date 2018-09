Facebook: perro arruina show de un payaso y se vuelve el blanco de las burlas [VIDEO]

El siguiente video te hará reír a más no poder. Un payaso y un perro han sido los grandes protagonistas del nuevo viral que la viene 'rompiendo' en Facebook. En esta ocasión, el can interrumpió de manera épica el show del cómico. ¿Cómo así? Sigue leyendo la nota.

Este hecho sucedió en Monterrey, México, donde un payaso había sido contratado para animar el cumpleaños de un pequeño; sin embargo, no esperó vivir un momento bochornoso frente a todos pues, el perro, al parecer, no aguantó su espectáculo. El video no tardó en volverse viral en Facebook.

Como es costumbre, los payasos suelen sacar al frente a varios niños para hacerlos bailar y, en esta ocasión, no sería la excepción. Luego de sacar a cinco pequeños, el animador se puso al frente y empezó a marcar los pasos de baile, cuando empezó a sonar la famosa canción de "shaky, shaky".

Mientras esto sucedía, el payaso no se dio cuenta que el perro estaba a un costado, por lo que empezó a moverse de un lado hacia el otro, cuando de un momento a otro, la mascota que se encontraba tranquila, volteó de manera brusca y le muerde el pie al cómico, desatando las risas de los asistentes.

Al payaso no le quedó de otra que seguir el juego, pero se notaba claramente que le había dolido mucho. El video no tardó en dar la vuelta al mundo, donde todos los usuarios de Facebook no dudaron en soltar sus comentarios luego de ver la épica escena.