Facebook: critican a cómicos ambulantes que faltaron el respeto a modelos [VIDEO]

Una gran indignación ha causado en Facebook un video que tiene como protagonistas a dos cómicos ambulantes peruanos que fueron captados en el preciso momento en que le faltaron el respeto a dos bellas modelos.

No se sabe en qué ciudad de Perú ocurrió este incidente, ya que la página de Facebook que compartió las imágenes no brindó muchos detalles; sin embargo, eso no fue impedimento para que el viral se popularizara en la red social y generara indignación.

Como podrás apreciar en las imágenes, subidas a Facebook por la página 'Para una pulpa', dos cómicos ambulantes se encontraban animando un evento, cuando de pronto invitan a pasar al escenario a dos modelos de una conocida radio peruana.

"Vengan para acá para que la gente las conozca", se puede escuchar decir al cómico, quien luego de presentarlas y hacerlas desfilar, lanza una grosería que causó risa en el público, pero indignación y repudio en las redes sociales, especialmente Facebook.

Las imágenes compartidas en Facebook fueron subidas hace algunos días a la red social y ya superaron las miles de reproducciones, también ha sido compartida por varios usuarios que mostraron su indignación con las palabras de los cómicos.