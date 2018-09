YouTube: hombre golpea a policía pero él reacciona con un sorprendente truco marcial [VIDEO]

Unas imágenes de una pelea en la vía pública ha llamado bastante la atención de los usuarios de YouTube, se trata de un hombre que golpeó a un policía de tránsito, no se sabe exactamente las razones de su actitud pero en las imágenes se ve una peculiar reacción del oficial.

Los videos difundidos en la plataforma de YouTube se viralizan por su particularidad, esta vez las escenas de un sujeto en una gresca con un policía de tránsito está en boca de todos. Los amantes de los artes marciales se han impactado con la habilidad que usó el oficial.

Según las imágenes del viral encontrado en YouTube, ambos estuvieron discutiendo en medio de la pista de la zona, cuando el transeúnte perdió la paciencia lanzó un 'puchetazo' que fue directo al rostro del policía, esta reacción le trajo una terrible consecuencia.

El uniformado sorprendió al sujeto con un rápido truco marcial de 'Judo' que rápidamente lo llevó al suelo. Este hecho ha impresionado a los internautas fanáticos de los artes marciales. Este hecho, ha generado diversos comentarios en las redes.

"Esto deberían aprender todos los policías, para que nadie se propase con ellos", "Con este truco ya nadie me hace nada, me tendrían miedo", "Me encantaría tener la reacción del policía", fueron algunos de los comentarios en YouTube.

Aquí te compartimos las asombrosas imágenes de la reacción del policía para que lo aprecies. También te recordamos que este video cuenta con más de 13 mil reacciones registradas y miles de comentarios en la red social.

Mira aquí el video de YouTube: