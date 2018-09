Facebook viral: perro no abandona a su dueño que se quedó dormido y causa ternura [VIDEO]

No hay nadie más fiel que un perro, es lo que muchos dicen, y razón no les falta al ver este video de Facebook, donde un can pasó toda la noche junto a su dueño que se quedó dormido. El clip registra el momento en que el hombre es atendido por un grupo de paramédicos y el animalito no lo deja ni por un momento.

Este video fue subido a Facebook, para que se volviera rápidamente viral en esta red social, porque muchos usuarios mostraron su emoción al ver la fidelidad del can con su dueño, pese a que quedó expuesto toda la noche. El clip fue compartido en la popular plataforma, originando cientos de comentarios y reacciones, donde abundaron las famosas “me entristece”.

A la mañana siguiente, tal como se ve en el video de Facebook, los agentes llegan a la escena, debido a que el hombre no despertaba, porque aparentemente habría estado intoxicado, y junto a él se puede ver al can que en ningún momento se abandonó a su dueño.

El adolescente, se habría quedado dormido la noche anterior, y al estar a la intemperie con una torrencial lluvia, sufrió de hipotermia, es por eso que fue intervenido por paramédicos. El perro en todo momento estuvo a su lado, incluso cuando trasladaron al joven al hospital, donde a las horas se confirmó que ya estaba estable.

