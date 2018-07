YouTube: beagle sacó de la cama a un pug por el motivo menos esperado

Cada perro tiene una personalidad distinta sin importar la raza, algunos son juguetones, otros gruñones y algunos engreídos. El nuevo video viral de YouTube muestra a un can de raza Beagle extremadamente travieso, quien hizo hasta lo imposible por jugar con su amigo, un cachorro pug.

¿Qué ocurrió? De acuerdo con el video viral de YouTube el Beagle quería jugar, pero su compañero, el pug, estaba descansando en la cama. El beagle, al percatarse que su pequeño amigo no quería levantarse, sacó la cama al patio.

PUEDES VER: Perro es devorado por anaconda y su dueño lo salva valientemente

En ese momento el pug despertó; sin embargo, continuó tirado en la cama. El beagle se quiso salir con la suya y empezó a empujarlo, hasta que logró su cometido.

El video viral de YouTube no muestra el desenlace de esta historia, pero algunos cibernautas creen que el pug no jugó con el beagle puesto que estaba demasiado cansado. “El pug tenía bastante sueño. El pobre no pudo dormir por culpa del beagle”, señaló un usuario.

Hasta el momento el video tiene más de 1 millón de reproducciones, cerca de 15 mil likes y cientos de comentarios en YouTube. Sin duda alguna, esta insólita escena ha gustado a los cibernautas.