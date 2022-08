¿Cómo activar las ‘respuestas automáticas’ para que WhatsApp conteste cuando tú no puedas?

Las versiones alteradas de WhatsApp, como WhatsApp Plus, WhatsApp Delta, GB WhatsApp, entre otras, tienen funciones adicionales que la aplicación oficial no posee. Una de estas opciones son las famosas “respuestas automáticas” que permiten a la app de mensajería instantánea contestar por ti cuando tú no puedas hacerlo.

Si te gustaría tener esta función en tu smartphone, pero no quieres instalar versiones piratas de WhatsApp por temor a que vengan con virus o que baneen tu cuenta, te interesará saber que existe una forma y lo mejor es que no tendrás que recurrir a softwares desarrollado por terceros. Aquí te vamos a enseñar lo que debes hacer.

Hace algunos años, los desarrolladores de WhatsApp lanzaron WhatsApp Business, una aplicación de mensajería instantánea que es bastante similar a la original, solo que está dirigida a empresas o pequeños negocios. Entre sus principales atractivos se encuentran funciones como las populares respuestas automáticas.

Gracias a esta función, los usuarios de WhatsApp Business pueden responder los mensajes de sus clientes cuando se encuentran fuera de su horario laboral. Vale resaltar que esta versión es oficial y pertenece a la misma Meta, así que no tendrás problemas si la instalas en tu celular Android o un iPhone de Apple.

¿Cómo programar respuestas automáticas en WhatsApp Business?