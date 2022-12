¿Cómo hacer para que tu teléfono te avise con el flash cada vez que recibes un mensaje?

Ya sea que cuentes con un smartphone Android o un iPhone, debes saber que los dispositivos móviles ofrecen una herramienta con la cual te avisan con la luz del flash incorporado si has recibido algún mensaje. Se trata de una función verdaderamente útil, pero pocos usuarios la conocen y por lo mismo no sacan provecho de que gracias a la misma ya no es necesario que revisen cada ciertos segundos sus pantallas. En esta nota, te enseñamos a activar la opción y sin instalar apps de terceros.

La funcionalidad permite que uno no se vea en la necesidad de interrumpir sus actividades diarias para tener que revisar su teléfono y verificar si alguien ha intentado ponerse en contacto. No obstante, la alternativa está desactivada por defecto, por lo que a continuación te contaremos cómo puedes habilitarlas, independientemente del tipo de smartphone que tengas.

¿Cómo activar la opción?

En Android, sigue estos sencillos pasos para que el flash te alerte de cualquier notificación de tus apps:

Ve a los ‘ Ajustes’.

En el buscador, busca la palabra flash .

Toca la opción ‘ Notificación flash’.

Te ofrecerá dos opciones: ‘ Notificación de flash de cámara’ y de ‘pantalla’.

Con la primera, el flash de la cámara va a parpadear cuando te lleguen notificaciones provenientes de las aplicaciones.

Desliza el botón y listo, cada vez que alguien te envíe un mensaje, la luz se prenderá para que te percates de ello.

En caso de que tengas iPhone, procura seguir esta ruta:

Ve a la app ‘Configuración’.

Presiona en ‘Accesibilidad’ y después en ‘Audio/visuales’.

Activa la función ‘Alertar con luz de LED’.

Para desactivar las funciones, en ambos dispositivos, solo debes seguir los mismos pasos.