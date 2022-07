Conoce 6 tipos de aplicaciones que no funcionan y que debes desinstalar de tu teléfono

Tanto en la App Store como en la Play Store encontramos una infinidad de aplicaciones que ofrecen una serie de servicios y funcionalidades para nuestro smartphone. Sin embargo, muchas de estas apps que prometen ahorrar batería o aumentar el volumen no sirven de nada. En este sentido, lo mejor es eliminarlas, liberar espacio en tu dispositivo y ganar velocidad.

Asimismo, estas solo consumen recursos del teléfono. A continuación, te detallamos cuáles son los tipos de plataformas que son inútiles y que debemos desinstalar de nuestros móviles.

Aplicaciones de ahorro de batería

Cualquier app que prometa ayudarte a ahorrar batería en un dispositivo móvil debería ser seria candidata a ser eliminada. Ninguna contribuye realmente a reducir el consumo de energía del smartphone.

Este tipo de plataformas suele basar su funcionamiento en cerrar todas las aplicaciones que están en segundo plano, algo que en realidad sí merma la batería de los teléfonos. Battery Health y AccuBaterry son algunos ejemplos.

Potenciadores de rendimiento

Ya sea por querer un mejor desempeño en los juegos móviles u por otras razones, muchos usuarios buscan apps que “supuestamente mejora el rendimiento de sus dispositivos”. Sin embargo, la realidad es distinta, ya que, por el contrario, ralentizan el funcionamiento del smartphone.

Estos potenciadores de rendimiento suelen cerrar todas las aplicaciones abiertas en segundo plano, una tarea que ya, de por sí, requiere consumir recursos y que afectará negativamente al consumo de batería.

Asimismo, debes tener claro que el rendimiento de un smartphone depende mucho del procesador que tiene integrado, por ende, si tienes un teléfono de gama baja que incluyen los chipsets más modestos, no hay forma de volverlos más potentes y menos con aplicaciones de terceros.

Apps para enfriar el teléfono

Muchos programas desarrollados para celulares imitan funciones diseñadas previamente para PC. Al igual que ocurría con las aplicaciones destinadas a liberar espacio, encontramos las apps pensadas para enfriar el procesador de nuestro móvil.

Aunque en la actualidad ya existen dispositivos, sobre todo en el sector gaming, que están incorporando un sistema de enfriamiento, lo cierto es que la mayoría de estos no cuentan con ventilador alguno.

De esta manera, apps como WiFi Booster solo son informantes de la temperatura en la que se encuentra en cada momento el smartphone. Por tal motivo, es recomendable borrarlas.

Apps de ahorro de memoria RAM

Google Play Store ofrece una variada gama de programas que prometen ahorro de nuestra memoria RAM. Sin embargo, la mayoría de estas plataformas suelen generar inconvenientes en los celulares y solo se encargan de realizar el cierre en procesos de segundo plano. Además, no hay manera de manipular el funcionamiento de dicha memoria.

Apps de limpieza

Las aplicaciones que agotan más rápido los recursos del móvil son aquellas de limpieza como Clean Master (Cleaner). Sin necesidad de instalar este tipo de apps en Android, podemos eliminar los datos almacenados en caché y agilizar la tarea principal que realiza el usuario mediante el cierre de procesos innecesarios que corren en segundo plano.

Antivirus

Los sistemas operativos para teléfonos como Android e iOS han avanzado mucho en la seguridad para los celulares, por lo que hoy en día no suelen ser vulnerables a los malwares. Mientras seamos conscientes de una navegación segura y de que todo lo que descarguemos sea a través de sitios oficiales o desde la Play Store, no tendremos problemas. Por ello no es muy necesario que ralenticemos nuestro dispositivo añadiendo el peso extra de soportar un antivirus.