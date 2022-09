TikTok lanza su nuevo botón de ‘dislikes’ para que muestres que no te agrada un comentario

TikTok, la popular red social china, ha lanzado recientemente su nuevo botón de ‘dislikes’ o ‘no me gusta’, con el cual los usuarios van a poder reaccionar de forma negativa a ciertos comentarios de una publicación. La plataforma, por medio de este cambio, espera que su propia comunidad identifique qué tipo de opiniones pueden ser consideradas como “irrelevantes o inapropiadas”.

La incorporación de la herramienta fue anunciada desde el blog de TikTok, en el que indican que ya ha sido desplegada de forma progresiva para todos los usuarios a nivel mundial, por lo que si todavía no ves la opción, es probable que se encuentre disponible en los siguientes días. Además, se conoce que solo aparecerá en la versión para dispositivos móviles.

Es importante precisar que el botón de ‘no me gusta’ no pretende generar un impacto negativo en el creador de contenido o en quien comente una publicación, ya que no quedará registrado de forma visual quién ha seleccionado la opción. De igual modo, no tiene nada que ver con la opción de denunciar a un usuario por incumplir las normas de la comunidad, así que no temas que puedan sancionar a la persona que reaccionó a un video.

A continuación, te compartimos un comentario de la red social, en la cual se aprecian los botones de ‘like’ y ‘dislike’, aunque el segundo no refleja un conteo por el momento.