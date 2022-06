Omegle: ¿cómo funciona la polémica plataforma donde puedes hablar con desconocidos?

Desde su lanzamiento en 2008, la popularidad de Omegle ha crecido de forma exponencial, sobre todo entre los jóvenes, ya que les permite conocer a otras personas de diferentes partes del mundo sin la necesidad de registrarse.

Según detalla El Androide Libre, utilizar Omegle es muy sencillo, no tienes que crearte una cuenta, tampoco es necesario que muestres una identificación o que pagues, solo deberás aceptar sus términos y condiciones.

Luego de hacerlo, podrás empezar una conversación (donde deberás prender tu cámara web) con una persona elegida de manera aleatoria. Sin embargo, se dará prioridad a usuarios que hablen tu mismo idioma

De acuerdo a la publicación, las conversaciones realizadas a través de Omegle no tienen límite de tiempo, es decir, puedes pasar horas hablando con esa persona. Una vez que te canses, puedes poner stop y empezarás otro chat.

Tan popular se ha vuelto esta plataforma que incluso se ha visto que youtubers, tiktokers, incluso personajes famosos, se han animado a usarla. Sin embargo, pese a su fama, Omegle no escapa de la polémica.

Debido a que estás en contacto con desconocidos de los que no sabes nada, expertos recomiendan no brindar datos personales, como tu nombre completo, dirección, correo electrónico, número de teléfono, etc.

Aunque Omegle no cuenta con una versión para dispositivos móviles, puedes utilizar Google Chrome u otro navegador para visitar su página web desde tu smartphone o tablet. De esta manera, verás la plataforma como si estuvieras en una computadora.