¿Qué pasa si le dices ‘Dracarys’ al Asistente de Google de tu teléfono Android?

Desde hace dos semanas, cada domingo se estrena un nuevo capítulo de “House of dragon”, y cada episodio causa gran expectativa entre los millones de fans de “Game of thrones”. Por ello, famosas aplicaciones no han dudado en aprovechar su gran popularidad. Una de las plataformas es el Asistente de Google que cuenta con un truco secreto relacionado con una famosa frase de la serie.

Se trata de la palabra ‘Dracarys’, que forma parte de uno de los lenguajes ficticios de la obra en cuestión, el Alto Valyrio. Este término se traduce como ‘fuegodragón’. Daenerys en “Game of thrones” y Rhaenyra en “House of dragon” lo utilizan como una orden que indica a sus dragones lanzar fuego.

¿Qué pasa cuando le dices ‘Dracarys’ al Asistente de Google?

La mayoría de usuarios desconoce que cuando le decimos ‘Dracarys’ al Asistente de Google de nuestro teléfono Android, el software nos devuelve un mensaje lleno de emojis de llamas junto a un rugido de un dragón, mismo que sonará por el altavoz del móvil.

Para saberlo, solo tenemos que decir en voz alta ‘Ok Google, Dracarys’ o activar manualmente el Asistente de Google (generalmente manteniendo pulsado el botón especial que integran algunos smartphone) y pronunciar la palabra. También es posible escribir ‘Dracarys’ en la entrada de texto del asistente.

No obstante, no es el único término de “Game of thrones” que puedes probar en el Asistente de Google, ya que también responde a palabras y frases como ‘Valar Morghulis’, ‘¿Qué sabe Jon Nieve?, ‘Se acerca el invierno’ y ‘Hold the door’.