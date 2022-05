Google Maps: ¿quieres ver tu casa hace algunos años? Este truco te lo revelará

Si usas un teléfono Android y alguna vez te perdiste o necesitaste direcciones, lo más probable es que hayas utilizado Google Maps y su conocida función de Street View, la cual puede mostrarte cómo lucen las calles, casas y demás lugares como si estuviéramos parados en ellas (de ahí el nombre ‘vista de calle’). Aun así, pocos saben que la plataforma guarda más de una imagen por ubicación y que, por lo tanto, es posible saber cómo se veían algunas direcciones hace un buen número de años.

En redes sociales, se ha popularizado un truco para descubrir cómo lucía tu casa hace algún tiempo. Si te da curiosidad saber de qué color era tu fachada, en qué año construyeron el edificio del lado o cuándo habilitaron esa ciclovía del frente, entonces este truco es para ti.

Google Maps: truco para ver fotos antiguas de las calles

El método que te enseñaremos a continuación no sería posible si no fuese porque Google ha ido actualizando su base de datos de Street View desde hace muchos años. Esto no es una tarea menor, ya que requiere tomar fotografías de casi todas las calles en las ciudades más importantes del mundo.

El solo hecho de realizarlo más de una vez supone una tarea titánica, incluso para los avanzados Google Cars, y es gracias a ello que ahora podemos ver cómo lucían las calles en diferentes momentos de los últimos años. Sigue estos pasos para hacerlo:

Este truco solo es válido para la versión de Google Maps en un navegador web.

Sabiendo esto, abre Maps en tu navegador y busca la calle en la que estás interesado

En la parte superior izquierda de la fotografía, verás un pequeño recuadro que mostrará una fecha en el lado inferior

Da clic sobre esa fecha y se mostrará una línea de tiempo

Ahora, puedes arrastrar el círculo más grande en esa línea de tiempo hacia los pequeños puntos que también se incluyen

Estas son las diferentes fechas con fotos disponibles de esa ubicación

El recuadro mostrará una pequeña miniatura de vista previa sobre la fotografía, basta que elijas el momento deseado y listo, verás dicha ubicación como lucía hace algunos años.

¡Eso es todo! Puedes recorrer todo el mundo y aplicar este método. Solo recuerda que es únicamente válido para la versión web de Maps. No funcionará en tu teléfono ni activando el modo de escritorio.