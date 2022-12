¿Qué significa la “i” en los productos de Apple y por qué se ha dejado de utilizar?

Si hay algo que caracteriza a los principales productos de Apple, nos referimos a los iPhone, iPad, iPod, iTunes, iMac, iOS, entre otros, es que la letra “i” siempre ha estado presente. Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos años, ya que los de Cupertino han lanzado varios dispositivos que ya no la llevan. ¿A qué se debe esto? Aquí te lo vamos a contar.

La “i” en los productos de Apple siempre ha generado preguntas entre los fanáticos, así como algunas teorías en las redes sociales. No obstante, lo que pocos saben es que el mismo Steve Jobs, el fundador de la compañía, explicó el verdadero significado de esta letra cuando presentó la primera computadora de la manzana (iMac) en el año 1998.

Durante la presentación, que se realizó el 6 de mayo de 1998, el legendario fundador de Apple aseguró que el iMac viene del matrimonio de la emoción del internet con la simplicidad de la Macintosh.

“Estamos enfocándolo al uso número uno que los consumidores nos dicen que quieren de su equipo: que pueda conectarse a internet de forma simple y rápida. Y ese es el objetivo de este producto”, sostuvo Steve Jobs.

Es decir, la letra “i” del iMac (y del resto de productos de Apple) viene por internet. Sin embargo, cabe resaltar que, en la misma presentación, Steve Jobs también le concedió otros cuatro conceptos: individuo, instruir, informar e inspirar.

Conceptos relacionados a la "i" de Apple. Foto: captura de YouTube

¿Por qué los productos de Apple ya no llevan la ‘i’?

Como dijimos, los productos clásicos del portafolio de Apple han sido bautizados con el prefijo “i”; sin embargo, en los últimos años, la compañía de la manzana está presentando dispositivos que ya no traen esta letra. Por ejemplo, tenemos el Apple Watch (reloj inteligente), Apple pencil (lápiz óptico) o Apple TV. ¿A qué se debe esto?

Por el momento, no hay una explicación oficial por parte de Apple, pero existirían dos buenas razones para hacerlo. La primera es que la compañía no es propietaria de la patente de la letra “i”, por lo que cualquier otra empresa podría incluirla en sus productos, siempre y cuando no sean de tecnología.

El otro motivo sería una estrategia de marketing que la misma empresa habría pensado desde hace de 10 años, tiempo en que no se lanza un nuevo producto con la letra “i”. Al tener el nombre “Apple” en su producto, lo que hacen es reforzar la imagen de marca de la compañía.